Mann durch Schuss schwer verletzt: 59-Jähriger festgenommen

Zeugen hatten am frühen Abend Schussgeräusche gemeldet und die Polizei alarmiert, die daraufhin mit zahlreichen Streifen ausrückte. In einem Fahrstuhl eines Mehrfamilienhauses im Hanauer Pioneer Park sei dann der schwer verletzte 24-Jährige gefunden worden. Er wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht, der Mann sei nicht in Lebensgefahr, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hanau. Anhand erster Erkenntnisse vor Ort hätten die Beamten den mutmaßlichen Schützen dann in der Nähe des Tatorts auf der Straße vorläufig festgenommen. Der 59-Jährige hatte sich den Angaben zufolge auf der mutmaßlichen Flucht vom Tatort selbst verletzt, auch er kam in eine Klinik.