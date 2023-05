Mann fällt im Streit auf Gleise: Von Straßenbahn erfasst

Vellmar (dpa/lhe) - . Bei einem handfesten Streit zwischen zwei Männern in Nordhessen ist einer von ihnen auf Schienen gestürzt und von einer Straßenbahn erfasst worden. Der 48-Jährige wurde in eine Klinik gebracht, wie die Polizei in Kassel am Montag mitteilte. Lebensgefahr bestehe nicht.