Mann geht in Bus mit Messer auf Kontrolleure und Fahrer los

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Ein 28-Jähriger hat bei einer Fahrkartenkontrolle in einem Linienbus in Frankfurt zwei Prüfer und den Fahrer mit einem Messer bedroht. Er wurde am Donnerstagabend festgenommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Als die Kontrolleure im Stadtteil Bockenheim in den Bus stiegen, versuchte der 28-Jährige diesen zu verlassen, aber der Bus fuhr bereits an. Als die Prüfer den Mann nach seinem Fahrschein fragten, nahm dieser ein Taschenmesser aus seiner Bauchtasche, stach in Richtung der Kontrolleure und drohte ihnen. Anschließend ging er zum Busfahrer und forderte die Öffnung der Türen. Dabei stach er auf die Plexiglas-Scheibe der Fahrerkabine ein.