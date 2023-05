Mann greift Frau an und verletzt sie schwer: Festnahme

Darmstadt (dpa/lhe) - . Ein Mann hat eine 45-Jährige in Darmstadt angegriffen und schwer am Hals verletzt. Zeugen alarmierten die Polizei am Donnerstagmittag, der Tatverdächtige wurde umgehend festgenommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden sollen sich nach Angaben der Polizei gekannt haben.