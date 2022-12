Mann greift nach Streit zur Machete

Eschwege (dpa/lhe) - . Nach einem Streit bei einer Weihnachtsfeier hat ein Mann im nordhessischen Eschwege einen anderen mit einer Machete verletzt. Der 43 Jahre alte Beschuldigte habe mit seiner Ex-Lebensgefährtin sowie deren Tochter und deren Lebensgefährten an Heiligabend zusammengesessen, teilte die Polizei in Eschwege am Sonntag mit. Am frühen Morgen des ersten Weihnachtsfeiertages habe der 43-Jährige die Tochter beleidigt und sei des Hauses verwiesen worden. Er sei den kurzen Weg zu seiner Wohnung gegangen, berichtete ein Polizeisprecher weiter.