Mann in Kassel angeschossen: Fahndung nach Unbekannten

Kassel (dpa/lhe) - . Nach einer Auseinandersetzung mit Schüssen in Kassel fahndet die Kriminalpolizei nach zwei Unbekannten. Sie sollen am frühen Morgen auf drei Männer geschossen haben, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Dabei wurde ein 35-jähriger Mann leicht am Arm verletzt. Die unbekannten Täter sollen mit einem Auto geflüchtet sein.