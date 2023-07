Mann ins Gleisbett gestoßen: Therapieauflage

Vor Gericht entschuldigte sich der 40-Jährige bei allen Beteiligten, besonders aber bei dem 27-Jährigen, der noch heute an den psychischen Folgen der Tat leidet. Seither habe er den Übergriff mithilfe seiner Ärzte aufgearbeitet und erfolgreich an Therapiemaßnahmen teilgenommen. Staatsanwalt und Gericht sahen einen dauerhaften Klinikaufenthalt daraufhin als nicht mehr erforderlich an. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.