Mann legt in mehreren Orten Feuer und attackiert Passanten

Bad Homburg (dpa/lhe) - . Ein Mann hat am Mittwoch in Hessen an mehreren Orten Feuer gelegt und zwei Menschen verletzt. Am Ende konnte er in Bad Homburg festgenommen werden. Zuvor hatte er ein Bürogebäude angegriffen, Blitzersäulen in Brand gesetzt und versucht, in einer Pharmafirma Feuer zu legen. Sein Motiv ist nach Angaben der Polizeipräsidien Südhessen und Westhessen bisher unklar.