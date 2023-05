Mann mit Messer auf offener Straße festgenommen

Kassel (dpa/lhe) - . Die Polizei hat in Kassel einen betrunkenen Mann mit einem geöffneten Klappmesser festgenommen. Zuvor hatte ein Passant den 26-Jährigen am Montagabend gemeldet, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Polizei konnte den Mann ausfindig machen und sprach ihn an. Er ließ das Messer laut Angaben der Polizei jedoch auch nach mehreren Aufforderungen und dem Einsatz von Pfefferspray nicht fallen. Deswegen setzten die Beamten ein Distanzelektroimpulsgerät (DEIG) ein, umgangssprachlich auch Taser genannt. Anschließend wurde der 26-Jährige festgenommen. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Die Ermittlungen dauerten an.