Mann muss nach Messerattacken vor Klinik in Psychiatrie

Kurz nachdem er im Oktober vergangenen Jahres die Notaufnahme der Klinik verlassen hatte, attackierte er vor der Tür einen Patienten und stach ihm mit dem Messer in den Hals - so die Erkenntnisse des Gerichts. Nur wenige Minuten später griff er auch eine Medizinstudentin an, die auf dem Weg zu einer Prüfung war. Beide Opfer mussten notärztlich behandelt werden und leiden den Angaben zufolge seither an massiven psychischen Problemen.