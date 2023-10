Mann muss nach Übergriff auf Mitpatientin in Psychiatrie

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Wegen eines gewalttätigen Übergriffs auf eine Mitpatientin im Krankenhaus wird ein 60 Jahre alter Mann dauerhaft in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Das Landgericht Frankfurt ging am Donnerstag in seiner Entscheidung von versuchtem Totschlag aus, erklärte den Täter jedoch gleichzeitig für schuldunfähig. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.