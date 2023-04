Mann nach Angriff auf Rettungssanitäter vor Gericht

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Ein 45 Jahre alter Mann muss sich von diesem Freitag (9.30 Uhr) an vor dem Amtsgericht Frankfurt verantworten, weil er Rettungssanitäter beleidigt und angegriffen haben soll. Es geht laut eines mittlerweile ergangenen Strafbefehls über 3900 Euro Geldstrafe (130 Tagessätze) um einen Zwischenfall im September vergangenen Jahres in einem U-Bahnhof in Frankfurt-Sachsenhausen. Dort hatten die Sanitäter und ein Rettungsarzt eine ältere Passantin versorgt.