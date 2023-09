Mann nach bewaffnetem Angriff auf Vater in U-Haft

Grünberg (dpa/lhe) - . Ein 47 Jahre alter Mann ist in Untersuchungshaft gekommen, weil er seinen Vater in Grünberg (Landkreis Gießen) mit einer Eisenstange und einem Messer angegriffen und verletzt haben soll. Die Ermittler werfen ihm versuchte Tötung vor, wie die Polizei in Gießen am Mittwoch mitteilte. Sein 66 Jahre alter Vater erlitt bei dem Vorfall am Sonntag schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen, wie es hieß. Der 47-Jährige sei am Dienstag festgenommen worden. Zeugen hatten die Polizei den Angaben zufolge am Sonntag wegen eines Familienstreits alarmiert. Nähere Angaben zur Tat und dem Hintergrund machten Polizei und Staatsanwaltschaft zunächst nicht.