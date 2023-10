Mann nach Messerangriff auf Ticketkontrolleure vor Gericht

Am ersten Verhandlungstag räumte der Mann die Messerattacke ein. Er habe allerdings gezielt nur auf Arme und Schulter der Kontrolleure gestochen, um sie nicht in Lebensgefahr zu bringen. Außerdem habe er von sich aus mit der Attacke aufgehört, sagte der seit dem Vorfall in Untersuchungshaft sitzende Angeklagte. Er musste seinerzeit mit einem gezielten Beinschuss der Polizei außer Gefecht gesetzt werden, nachdem er sich geweigert hatte, das Messer an die Beamten zu übergeben.