Mann nach Messerattacke in Braunfels in Untersuchungshaft

Braunfels (dpa/lhe) - . Nach der Messerattacke auf einen 58-Jährigen in Braunfels (Lahn-Dill-Kreis) ist gegen den 30-jährigen Tatverdächtigen Untersuchungshaftbefehl erlassen worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der versuchten Tötung war demnach eine Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern am Donnerstag vorausgegangen. Dabei wurde der 58-Jährige schwer verletzt. Laut Mitteilung ist er inzwischen außer Lebensgefahr.