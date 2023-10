Mann nach Messerattacke in S-Bahn vor Gericht

Der 40-Jährige gilt laut einem Gutachten als psychisch krank. Am ersten Verhandlungstag legte der Mann ein Geständnis ab und erklärte die Tat mit inneren Stimmen, die ihm die Attacke mit einem Taschenmesser befohlen hätten. Innerhalb weniger Sekunden hatte er der Anklage zufolge das ahnungsloses Opfer in der Herznähe und am Bauch getroffen. Der Schwerverletzte musste im Krankenhaus notoperiert werden.