Mann nach Streit am Mainufer in Offenbach gestorben

Offenbach (dpa/lhe) - . Ein Mann ist nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen am Mainufer in Offenbach gestorben. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen eskalierte am Samstagabend ein Streit, wobei der Mann lebensgefährlich verletzt wurde, wie die Polizei in Offenbach am Sonntag mitteilte. Am Sonntagmorgen erlag er seinen Verletzungen in einer Klinik, wie es hieß. Den Angaben zufolge gab es zwei weitere Verletzte. Die Kriminalpolizei ermittelt. Nähere Details zur Auseinandersetzung im Stadtteil Bürgel sowie der Todesursache des Mannes nannte die Polizei zunächst nicht.