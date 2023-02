Mann nach tödlichem Unfall zu drei Jahren Haft verurteilt

Groß-Gerau (dpa/lhe)- . Ein Transporterfahrer ist nach einem tödlichen Unfall am Mittwoch vom Amtsgericht Groß-Gerau zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Dies teilte das Gericht mit. Die Staatsanwaltschaft hatte dem Mann fahrlässige Tötung vorgeworfen. Bei dem Unfall im Mai vergangenen Jahres war auf der A3 in der Nähe des Frankfurter Flughafens ein Ersthelfer tödlich verletzt worden. Elf weitere Menschen erlitten teils schwere Verletzungen. Nach einem Auffahrunfall liefen drei Männer zu einem beschädigten Auto, um zu helfen. Der angeklagte Transporterfahrer soll die Unfallstelle zu spät bemerkt und das Auto gerammt haben. Ein 33-jähriger Helfer starb noch an der Unfallstelle.