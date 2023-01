Mann nach Tötung von Bekanntem in Psychiatrie untergebracht

Fulda (dpa/lhe) – . Nach einem Tötungsdelikt wird ein 27 Jahre alter Mann aus Fulda dauerhaft in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Das hat das Landgericht Fulda am Montag angeordnet. Der Beschuldigte hatte am 2. Mai vergangenen Jahres einen 45 Jahre alten Bekannten mit 33 Messerstichen getötet.