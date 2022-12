Mann nach Verfolgungsjagd verletzt: Brand an Auto

Offenbach/Frankfurt am Main (dpa/lhe) - . Bei einer Verfolgungsjagd mit der Polizei ist ein Autofahrer auf der Autobahn 661 bei Frankfurt mit seinem Wagen gegen einen Fahrstreifenbegrenzer geprallt und schwer verletzt worden. Den anschließenden Brand an seinem Fahrzeug löschte die Polizei in der Nacht auf Samstag mit ihrem Feuerlöscher selbst, wie die Beamten mitteilten. Der Mann kam ins Krankenhaus.