Mann raucht E-Zigarette in Bus und greift Fahrer an

Kassel (dpa/lhe) - . Wegen eines Streits um eine E-Zigarette hat ein Mann einen Busfahrer in Kassel angegriffen. Der Fahrer habe ihn am Montag aus dem Bus schicken wollen, weil er eine E-Zigarette rauchte, teilte die Polizei in Kassel am Dienstag mit. Der Unbekannte habe sofort aggressiv reagiert und den Fahrer geschlagen, bespuckt und getreten, bevor er mit einer Begleiterin davon lief. Der Busfahrer wurde bei dem Angriff leicht verletzt.