Mann soll 54-Jährigen in Limburg mit Messer attackiert haben

Limburg (dpa/lhe) - . Ein 54 Jahre alter Mann ist am Sonntag auf dem Bahnhofsvorplatz in Limburg mit einem Messer schwer verletzt worden. Passanten hatten den Notruf gewählt. Der Bulgare musste mit Stichverletzungen in einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden, wie die Polizei am Abend mitteilte.