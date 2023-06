Mann soll Behördenmitarbeiter mit Messer bedroht haben

Homberg (dpa/lhe) - . Ein Mann ohne festen Wohnsitz soll im nordhessischen Homberg Mitarbeiter einer Betreuungsstelle für Zuwanderer mit einem Taschenmesser bedroht und beleidigt haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilten, ereignete sich der Vorfall am Donnerstagnachmittag. Der Mann habe Forderungen an die Betreuungsstelle gestellt, weswegen es zunächst zur verbalen Auseinandersetzung zwischen ihm und den Mitarbeitern gekommen sei. Das Gespräch fand demnach vor dem Gebäude statt, da dem Mann aufgrund früherer Vorfälle Hausverbot erteilt worden sei.