Mann soll Ehefrau und dann sich selbst getötet haben

Gießen (dpa/lhe) - . Ein 29 Jahre alter Mann soll in einer Wohnung im Fernwald im Landkreis Gießen seine Ehefrau und anschließend sich selbst getötet haben. Die Leichen der 30-jährigen Frau sowie des Mannes waren am vergangenen Freitag gefunden worden, wie Staatsanwaltschaft und die Polizei in Gießen am Dienstag mitteilten.