Mann soll Mitbewohner erschlagen haben: Prozess beginnt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Weil er einen Mitbewohner erschlagen haben soll, muss sich von diesem Mittwoch (9.30 Uhr) an ein 45 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Frankfurt verantworten. Die Anklage legt ihm Totschlag und gefährliche Körperverletzung zur Last. Die Hintergründe der Bluttat vom März vergangenen Jahres sind unklar. Bei einem Streit soll der Angeklagte aus Sri Lanka dem gleichaltrigen Opfer in einer Unterkunft sechs schwere Schläge mit einem Metallwerkzeug auf den Hinterkopf zugefügt haben. Die Leiche wurde erst einige Tage später gefunden. Die Schwurgerichtskammer hat bislang sechs Verhandlungstage bis Anfang November angesetzt. (Az: 3490 Js 217894/22)