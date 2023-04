Mann soll Mord an Chef beauftragt haben: Urteil erwartet

Kassel (dpa/lhe) - . Im Prozess gegen einen Mann, der zwei Mal den Mord an seinem Arbeitgeber in Auftrag gegeben haben soll, spricht das Landgericht Kassel an diesem Dienstag (11 Uhr) ein Urteil. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 56-Jährigen vor, unter anderem aus Habgier gehandelt zu haben. Als angestellter Geschäftsführer in dem Unternehmen des Opfers im nordhessischen Vellmar (Landkreis Kassel) soll er zuvor über einen Zeitraum von knapp drei Jahren in 239 Fällen insgesamt mehr als 200.000 Euro veruntreut haben.