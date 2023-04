Mann soll Wohnung der Freundin als Drogenlager genutzt haben

In der Zwischenzeit war der Mann in die Niederlande geflüchtet, wo er weitere Drogendelikte begangen haben soll. Deshalb erhielt er dort eine Haftstrafe von mehr als vier Jahren, die er zum Schluss in Deutschland verbüßte. Er habe in niederländischer Haft an zahlreichen Seminaren teilgenommen und wisse mittlerweile um die Gefährlichkeit von Rauschgift, so der Angeklagte. Das Gericht hat noch zwei weitere Verhandlungstage in dem Fall terminiert.