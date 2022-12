Mann springt aus Hotelfenster

Frankfurt/Main (dpa/lrs) - . Ein Mann ist in Frankfurt aus dem Fenster eines zuvor laut Polizei völlig verwüsteten Hotelzimmers gesprungen. Ein Mitarbeiter des Hotels im Nordwestzentrum habe am Donnerstag laute Geräusche aus dem Zimmer vernommen, teilte die Polizei am Freitag mit. Als sich in dem von einer Frau angemieteten Zimmer niemand gemeldet habe, sei die Polizei alarmiert worden. Nachdem eine Streife an die Tür geklopft habe, habe ein Mann im Zimmer gefragt, was das Problem sei, die Tür aber auch auf Aufforderung nicht geöffnet.