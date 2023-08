Mann springt bei Brand aus dem Fenster: Schwer verletzt

Eschborn (dpa/lhe) - . Ein Mann ist bei einem Brand in einem dreistöckigen Mehrfamilienhaus in Eschborn (Main-Taunus-Kreis) aus dem Fenster im zweiten Stock gesprungen und schwer verletzt worden. Er und eine Bewohnerin, die eine Rauchvergiftung erlitt, wurden mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte. Fünf weitere Menschen wurden bei dem Brand am Samstagabend leicht verletzt.