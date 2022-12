Mann sticht im Bahnhofsviertel auf anderen Mann ein

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Bei einem Streit im Frankfurter Bahnhofsviertel hat ein Mann seinen Kontrahenten mit einem Messer schwer verletzt. Das 30 Jahre alte Opfer des Angriffs in der Nacht zum Samstag sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der bislang unbekannte Täter sei geflüchtet. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind unklar. Ermittelt wird wegen gefährlicher Körperverletzung.