Mann sticht in Gemeinschaftsunterkunft auf Mitbewohner ein

Mücke (dpa/lhe) - . Ein 68-Jähriger soll am Mittwochnachmittag in einer Gemeinschaftsunterkunft in Mücke (Vogelsbergkreis) mit einem Klappmesser mehrfach auf seinen 63-jährigen Mitbewohner eingestochen haben. Wie die Staatsanwaltschaft Gießen und das Polizeipräsidium Osthessen am Donnerstag gemeinsam mitteilten, befindet sich der ukrainische Staatsangehörige wegen des dringenden Tatverdachts des Totschlags in Haft.