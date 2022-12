Mann stirbt auf Baustelle bei Einsatz von technischem Gerät

Fulda (dpa/lhe) - . Beim Einsatz eines technischen Gerätes ist ein 38-Jähriger an einer Baustelle auf der A7 bei Petersberg ums Leben gekommen. Woran genau der Arbeiter am Dienstagvormittag starb, war am späten Abend noch unklar, wie die Polizei mitteilte. Auch weitere Details zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt. Ein Gutachter soll nun die genaue Ursache feststellen.