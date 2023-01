Mann stirbt nach Auseinandersetzung: Verdächtige frei

Hanau (dpa/lhe) - . Nach einer körperlichen Auseinandersetzung ist ein 67 Jahre alter Mann in einem Mehrfamilienhaus in Hanau tot aufgefunden worden. Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei nahmen zunächst Ermittlungen wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt auf, bis die Obduktion ergab, dass der Mann an einer medizinischen Ursache starb, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Auseinandersetzung sei „nach derzeitigen Erkenntnissen nicht unmittelbar todesursächlich“, erklärte die Polizei am Abend.