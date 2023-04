SEK-Einsatz nach Messerangriff in Oberursel

Oberursel. Ein Mann und eine Frau sind am Mittwoch in einem Wohnhaus in Stierstadt im hessischen Oberursel mit einem Messer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, habe der Täter die beiden in einem Treppenhaus angegriffen. Hintergründe und Motiv der Tat seien noch unklar. Zahlreiche Beamte, das Spezialeinsatzkommando und Rettungskräfte rückten aus.