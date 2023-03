Mann und Frau mit Benzin übergossen und angezündet

Haiger/Dillenburg (dpa/lhe) - . Auf einem Sportplatz im Lahn-Dill-Kreis soll ein Mann seine Ehefrau und anschließend sich selbst mit Benzin übergossen und angezündet haben. Der 59-Jährige und die 50-Jährige erlitten schwerste Brandverletzungen, wie die Staatsanwaltschaft in Wetzlar und die Polizei in Dillenburg am Donnerstag mitteilten.