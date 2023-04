Mann unter Straßenbahn eingeklemmt und schwer verletzt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Ein 55 Jahre alter Mann ist in Frankfurt unter einer Straßenbahn eingeklemmt und schwer verletzt worden. Aus zunächst unbekannter Ursache war er am frühen Dienstagmorgen unter den fahrenden Zug im Stadtteil Sachsenhausen gekommen, wie die Feuerwehr mitteilte. Für die Bergung hoben Einsatzkräfte demnach die Straßenbahn an. Der Mann kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Weitere Details waren zunächst unklar. Die Polizei ermittelt zum Hintergrund des Unfalls.