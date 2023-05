Mann verfolgt Ex-Freundin mit Auto und baut Unfall

Limburg (dpa/lhe) - . Ein 24-jähriger Autofahrer soll in Weilburg seine ehemalige Lebensgefährtin verfolgt und mehrfach auf ihr Auto eingeschlagen haben. Am Ende verlor er die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit einer Bank und einer Mauer, wie die Polizei in Limburg am Samstag mitteilte. Eine Frau hatte am Freitagabend die Polizei alarmiert, weil der 24-Jährige sie mit dem Auto verfolgt haben soll. Mehrfach soll er sie ausgebremst und genötigt haben. Außerdem habe er wiederholt gegen ihr Auto geschlagen und getreten.