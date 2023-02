Mann verursacht fünf Unfälle mit acht Fahrzeugen

Bad-Soden-Salmünster (dpa/lhe) – . Irrfahrt im Main-Kinzig-Kreis: Insgesamt fünf Unfälle mit acht demolierten Fahrzeugen hat ein 32-jähriger Autofahrer verursacht. Wie es zu den Unfällen kommen konnte und warum der Mann einfach weiterfuhr, war noch unklar, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach wurde ein 41 Jahre alter Beifahrer bei einem der Unfälle am Donnerstagnachmittag in einem Hanauer Stadtteil leicht verletzt. Die Beamten schätzten die Unfallschäden insgesamt auf rund 30.000 Euro.