Mann vor einfahrenden Zug gestoßen: Anklage erhoben

Im darauffolgenden Juni geriet der Mann außerdem in einem Lokal im Frankfurter Bahnhofsviertel aus ungeklärtem Anlass mit einem anderen Gast in Streit. Dabei soll er ihn mit mehreren Messerstichen schwer verletzt haben. Laut Anklage, die ebenfalls auf versuchten Totschlag lautet, hantierte er auch dann noch mit dem Messer, als die Polizei bereits am Tatort war.