Mann vor Geschäft niedergestochen: 23-Jähriger festgenommen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Vor einem Lebensmittelmarkt in Frankfurt ist ein Mann niedergestochen worden. Der 31-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm nach eigenen Angaben vom Donnerstag den mutmaßlichen Täter fest. Der 23 Jahre alte Mann soll den Ermittlungen zufolge am Mittwochabend seinem Kontrahenten im Streit ein Messer in den Oberkörper gestoßen haben.