Mann vor S-Bahn gestoßen: Prozess gegen 25-Jährigen beginnt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Weil er einen Mann an einer Frankfurter Haltestelle vor eine einfahrende S-Bahn gestoßen haben soll, steht von diesem Donnerstag an (9.30 Uhr) ein 25 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Frankfurt. Die Anklage legt dem Mann versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung zur Last.