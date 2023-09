Mann wegen Tötung von 30-Jährigem in U-Haft

Reiskirchen (dpa/lhe) - . Nach dem gewaltsamen Tod eines 30 Jahre alten Mannes in Reiskirchen im Landkreis Gießen sitzt ein 41-Jähriger in Untersuchungshaft. Er steht in dringendem Tatverdacht, den Mann am Sonntag mit einem Messer umgebracht zu haben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag in Gießen mitteilten. Vor der Tat soll es eine erst mündliche, dann körperliche Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern gegeben haben. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 30-Jährige an einer Stichverletzung im Oberkörper starb. Trotz Reanimationsversuchen konnte er nicht mehr gerettet werden.