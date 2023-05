Mann wegen versuchten Mordes an Polizisten vor Gericht

Kassel (dpa) - . Vor dem Landgericht Kassel hat am Donnerstag der Prozess gegen einen 34-Jährigen aus Göttingen begonnen, der während einer Verkehrskontrolle auf zwei Polizisten zugefahren sein soll. Die Anklage wirft dem Mann versuchten Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte und gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr vor. Er wird zudem eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Beleidigung beschuldigt.