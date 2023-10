Mann zwischen Zug und Gleis eingeklemmt und schwer verletzt

Darmstadt (dpa/lhe) - . Ein 46 Jahre alter Mann ist in Darmstadt zwischen einen Zug und einen Bahnsteig geraten und schwer verletzt worden. Der Mann wurde am Freitag beim Einsteigen eingeklemmt und vom ausfahrenden Zug mitgeschleift, wie die Bundespolizei in Frankfurt mitteilte. Nach ersten Ermittlungen hatte der Lokführer die hilflose Lage des 46-Jährigen nicht bemerkt. Er kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik in Ludwigshafen. Die Bundespolizei ermittelt zu den genauen Umständen des Unfalls.