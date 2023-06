Maori-Gebeine aus Deutschland in Neuseeland angekommen

Wellington (dpa) - . In Neuseeland sind die menschlichen Überreste von 95 Ureinwohnern eingetroffen, die zuvor von mehreren deutschen Institutionen - darunter dem Museum Wiesbaden - an das Land zurückgegeben worden waren. Sie stammen von den Völkern der Maori und der Moriori. Letztere bewohnten einst die zu dem Pazifikstaat gehörenden Chatham-Inseln. In einer privaten Zeremonie wurden am Mittwoch neben den Überresten auch sechs tätowierte und mumifizierte Maori-Ahnenschädel (sogenannte Toi Moko) sowie Maori-Schätze im neuseeländischen Nationalmuseum Te Papa begrüßt.