Marburger Partikeltherapie für zwei Jahre gesichert

Marburg (dpa/lhe) - . Der Fortbestand der Partikeltherapie-Anlage in Marburg ist für die kommenden beiden Jahre gesichert. Die Geschäftsführung des Universitätsklinikums Gießen und Marburg (UKGM) habe nach ausführlichen Verhandlungen mit den Vertretungen der gesetzlichen Krankenkassen und „im Interesse der Sicherung der Patientenversorgung“ ein Angebot zur Fortführung der Finanzierung angenommen, teilte das UKGM am Freitag in Gießen mit. Die entsprechenden Verträge seien bereits vor einigen Tagen unterzeichnet worden.