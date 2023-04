Marihuana-Aufzuchtanlage in Dachgeschosswohnung entdeckt

Karben (dpa/lhe) - . In der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Karben (Wetteraukreis) hat die Polizei eine Marihuana-Aufzuchtanlage entdeckt. Die Ermittler fanden nach Angaben von Mittwoch zwei Aufzuchtzelte mit professioneller Beleuchtungs-, Belüftungs- und Ablufttechnik, in denen 159 Pflanzen wuchsen. Zudem sei bereits geerntetes Marihuana sichergestellt worden.