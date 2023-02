Marvin Flatten rückt für die CDU-Fraktion in den Landtag

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Marvin Flatten rückt für die CDU-Fraktion für den verstorbenen Landtagsabgeordneten Ismail Tipi als Abgeordneter in den hessischen Landtag nach. Flatten war der Ersatzbewerber im Wahlkreis 45 (Offenbach-Land II). Das teilte die CDU-Fraktion am Montag auf dpa-Anfrage nach einer Entscheidung des Landeswahlleiters in Wiesbaden mit.