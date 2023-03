Maskierter Mann überfällt Offenbacher Wettbüro

Offenbach (dpa/lhe) - . Ein bewaffneter Mann hat ein Wettbüro in Offenbach ausgeraubt. Wie die Polizei Südosthessen am Mittwoch mitteilte, betrat der maskierte Täter am Dienstag kurz vor Mitternacht mit einer Schusswaffe das Wettbüro und erpresste Bargeld. Bevor er in einem dunklen Auto geflüchtet sei, habe er zudem das auf dem Tresen liegende Mobiltelefon eingesteckt.