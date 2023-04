Massenverfahren: Justizminister dringt auf Erleichterungen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Hessens Justizminister Roman Poseck (CDU) hat seine Forderung nach einer Vereinfachung von Massenverfahren in der Justiz bekräftigt. „Es muss möglich werden, in einem Verfahren viel früher als bisher den Bundesgerichtshof anzurufen“, sagte er in einem Gespräch der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. Zu den Massenverfahren zählen etwa die Diesel-Klagen gegen Automobilhersteller - mit vielen betroffenen Autobesitzern. Diese Flut von Klagen führen zu einer erheblichen zusätzlichen Arbeitsbelastung in den Gerichten.